RB Leipzig vor Einzug in die Europa-League-Playoffs

Leipzig (dpa) - Bei Blitz und Donner hat sich RB Leipzig auf dem Weg in Richtung Europa-League-Gruppenphase eine gute Ausgangsposition verschafft.

Im Qualifikations-Hinspiel der dritten Runde gegen den rumänischen Pokalsieger CS Universitatea Craiova siegten die Sachsen mit 3:1 (1:0), das Rückspiel findet eine Woche später statt. Vor 16.648 Zuschauern in der Red Bull-Arena brachte Ibrahima Konaté (25.) den Fußball-Bundesligisten in Führung, ehe der brasilianische Neuzugang Matheus Cunha (76.) und Yussuf Poulsen (87.) erhöhten. Ärgerlich war der Gegentreffer durch Ivan Martic in der Nachspielzeit (90.+4).

Trotzdem haben die Leipziger alle Möglichkeiten auf einen Einzug in die Playoffs, wo es dann gegen den FC Sorja Luhansk aus der Ukraine oder gegen den SC Braga aus Portugal ginge. RB müsste am 23. August und damit drei Tage vor der Partie bei Borussia Dortmund zuerst auswärts antreten.

"Das Gegentor war ärgerlich, denn das Spiel war eigentlich schon aus. Ich traue uns aber auch zu, dass wir in Craiova gewinnen. Es überwiegt das Positive", sagte Leipzigs Cheftrainer Ralf Rangnick und Willi Urban fügte hinzu: "Ein 3:0 wäre verdient gewesen. Das Gegentor war nur ein Schönheitsmakel. Ansonsten war es ein souveräner Auftritt. Wir hätten noch mehr Tore machen müssen."

Cheftrainer Ralf Rangnick ließ wie angekündigt Emil Forsberg, der nach der Geburt seiner Tochter im schwedischen Sundvall pünktlich zum Abschlusstraining am Vortag in Leipzig eingetroffen war, zunächst auf der Bank Platz nehmen. Auch die WM-Fahrer Timo Werner und Yussuf Poulsen standen nicht in der Startelf. Dafür stürmten der Franzose Jean-Kevin Augustin und Cunha.

Das Duo vergab gleich zwei hochkarätige Chancen in nur einer Minute: Erst kam Augustin nach feiner Hackenablage von Cunha freistehend nicht zum Abschluss, dann konnte Cunha eine flache Hereingabe von Kevin Kampl aus drei Metern (9.) nicht über die Linie drücken. Auch wenn Rangnick im Vorfeld angekündigt hatte, dass die Rumänen, "technisch stärker als Häcken Göteborg und immer auf der Suche nach spielerischen, fußballerischen Lösungen sind", das Spiel dominierte RB komplett. Die Gäste hatten nicht eine Großchance. Anders RB: In der 20. Minute köpfte Stefan Ilsanker nach einer Ecke den Ball freistehend knapp über das Tor.

Die teilweise klägliche Chancenverwertung endete erst nach einem Klasse-Kopfball per Hinterkopf von Konaté aus vollem Lauf am kurzen Eck nach einem Kampl-Eckball (25.), der kurz zuvor nach einem Zusammenprall noch eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte. Die Führung resultierte ausgerechnet aus einer Standard-Situation, bei denen die Leipziger in der Vorsaison so viele Probleme hatten.

Nach wolkenbruchartigen Regenfällen zum Ende der ersten Halbzeit kühlten sich die Temperaturen von 34 Grad Celsius etwas ab. Leipzig drückte weiter, Craiova verteidigte mit zehn Mann. Einen platzierten Kopfball von Cunha (56.) kratzte Gäste-Keeper Mirko Pigliacelli gekonnt von der Linie. Nach genau einer Stunde löste Rangnick seine Viererkette hinten auf, brachte für Bruma und Willi Orban seine Offensiv-Stars Marcel Sabitzer und Forsberg. Als dann noch Poulsen eingewechselt wurde, passte dieser mit seiner zweiten Ballberührung genau auf Cunha (76.), der zum 2:0 einschiebt. Dann belohnte sich der Däne mit dem 3:0, als er nach einem Forsberg-Freistoß ans Lattenkreuz abstaubte (87.). Doch die Rumänen haben sich durch das späte 1:3 noch eine kleine Restchance erhalten.