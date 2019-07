RB Leipzig feiert Sieg gegen Galatasaray

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seefeld (dpa) - Mit einem Tor-Dreierpack binnen weniger Minuten hat RB Leipzig seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann den ersten Sieg in der Vorbereitung beschert.

Der sächsische Fußball-Bundesligist setzte sich in Innsbruck nach einem 0:1-Rückstand zur Pause letztlich mit 3:2 gegen Galatasaray Istanbul durch.

Der Niederländer Ryan Babel brachte die Istanbuler in der 28. Minute in Führung. Marcel Halstenberg (56.), Yussuf Poulsen (58.) und Jean-Kevin Augustin (59.) wendeten die Partie am vorletzten Tag des Leipziger Trainingslagers in Österreich, ehe Babel kurz vor Schluss noch einmal traf. Vor einer Woche hatte RB bei seinem Testauftakt daheim gegen den FC Zürich eine 1:4-Niederlage kassiert.