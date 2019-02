Rafinha ärgert sich über Reservistenrolle beim FC Bayern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der Brasilianer Rafinha hat sich nach dem Heimsieg des FC Bayern München gegen Hertha BSC öffentlich über seine Reservistenrolle beklagt.

Der Auenverteidiger griff nach dem 1:0, bei dem er erneut nicht zum Einsatz kam, in der Mixed Zone nach dem Spiel vor Reportern auch Trainer Niko Kovac an. "In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir", zitierte die "Sport Bild" den 33-Jährigen. Bei Kovacs Vorgängern Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti und Pep Guardiola habe er gespielt: "Ich trainiere gut, spiele aber keine Rolle."

Rafinha äußerte den Verdacht, dass seine geringen Spielzeiten damit zusammenhängen könnten, dass er im Sommer den Verein verlassen werde, wie etwa der "Kicker" ausführte. Rafinhas Kontrakt beim Rekordmeister läuft am Saisonende aus.

Rafinhas Frust nach dem Hertha-Spiel speiste sich wohl auch aus dem Umstand, dass er mit mehr Einsatzzeiten rechnet, weil Joshua Kimmich im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool am 13. März gesperrt sein wird. Nationalspieler Kimmich hatte beim 0:0 im Hinspiel die dritte Gelbe Karte gesehen. Rafinha gilt als erste Option für Kimmich gegen Liverpool. Ohne Spielpraxis sei es jedoch schwer, gegen Liverpool da zu sein, beklagte Rafinha.

Abzuwarten ist, wie Kovac reagiert. Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußerte Verständnis, dass Rafinha unzufrieden sei, weil er längere Zeit nicht gespielt hat. "Aber auch bei ihm werden Spiele kommen, wo er eingesetzt wird. Joshua Kimmich fällt ja aus, und davor wird er seine Minuten bekommen." Salihamidzic sprach aber auch eine Ermahnung aus. Er erwarte, dass er es "auch mal schluckt und den Mund abputzt, wenn er nicht spielt, und im Training Gas gibt. Das sieht der Trainer und wird es belohnen", sagte Salihamidzic. Übrigens: Auch Innenverteidiger Jérôme Boateng (30) hat in früheren Jahren beim FC Bayern und in der Nationalelf häufig rechter Verteidiger gespielt und könnte anstelle von Kimmich zum Einsatz kommen.