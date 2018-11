Raffael will verlängern und Karriere in Gladbach beenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Fußballprofi Raffael möchte seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach noch einmal verlängern und seine Bundesliga-Laufbahn dort auch beenden.

"Es gab und gibt Anfragen aus Brasilien, aber das ist nichts, was mich jetzt interessiert. Mein Plan ist es, bei Borussia zu bleiben, bis ich meine Karriere beende, ich will auf jeden Fall verlängern", sagte der 33 Jahre alte Brasilianer der "Rheinischen Post".

Es wäre auch "okay, wenn es erst mal nur für ein Jahr wäre", meinte der Angreifer, der seit Anfang September verletzt pausieren muss. "Und dass ich mit 33 nicht mehr garantiert alle Spiele mache, das weiß ich auch. Damit kann ich aber leben", betonte Raffael, der seit 2014 in Gladbach spielt. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Der Bundesliga-Dritte empfängt am Sonntag im Rhein-Derby den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.