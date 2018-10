Öffentliches Training des Löw-Teams: 5000 Tickets vergeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Alle 5000 Tickets für das öffentliche Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag in Berlin sind vergeben. Das teilte der DFB vier Tage vor der Übungseinheit im Amateurstadion von Hertha BSC mit.

Der Großteil der kostenlosen Eintrittskarten ging an junge Fußballerinnen und Fußballer aus Berlin. Angesetzt ist das Training von Bundestrainer Joachim Löw von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Das DFB-Team bereitet sich in der Hauptstadt auf die anstehenden Partien in der Nations League in die Niederlande und bei Weltmeister Frankreich vor. In Berlin ist allerdings kein Show-Training geplant, es soll eine ganz normale sportliche Einheit sein.