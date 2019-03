Nationalspielerin Dallmann wechselt zum FC Bayern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Linda Dallmann verlässt den Bundesligisten SGS Essen und schließt sich zur kommenden Saison dem Liga-Konkurrenten FC Bayern München an.

Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin erhielt in München einen Zweijahresvertrag. "Ich wollte sportlich meinen nächsten Schritt machen und komme nach München, um bei Bayern zur Top-Spielerin zu werden. Ich will mit der Mannschaft viel erreichen und hoffe, dass ich mit meiner frechen Spielweise zum Erfolg beitragen kann", sagte die Dallmann, die an der Ruhr-Universität Bochum Sport studiert und 2014 mit der deutschen U20-Nationalmannschaft Weltmeisterin geworden war.

Die 18-malige A-Nationalspielerin (4 Tore) steht seit 2011 in Essen unter Vertrag und absolvierte 167 Bundesliga- und Pokalspiele für den Revierclub. "Sie spielt auf technisch höchstem Niveau, hat in der Offensive große Stärken und wird uns dort mit ihrem Spielwitz sicher eine Menge Freude bereiten", sagte Bayern-Managerin Karin Danner.

Erst vor zwei Wochen hatten die Münchnerinnen in der 19 Jahre alten Nationalspielerin Giulia Gwinn eines der größten deutschen Offensiv-Talente vom SC Freiburg verpflichtet.