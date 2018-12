Medien: Hasenhüttl kurz vor Engagement beim FC Southampton

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Southampton (dpa) - Ralph Hasenhüttl steht laut britischen Medien kurz vor einem Engagement als Trainer des englischen Fußballvereins FC Southampton.

Wie die Zeitung "The Guardian" berichtete, soll der frühere Coach des Bundesligisten RB Leipzig die Mannschaft bereits am Mittwochabend im Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur beobachten. Der 51 Jahre alte Hasenhüttl soll bei den Saints demnach einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschreiben. Er würde damit auf Mark Hughes folgen, von dem sich der Tabellen-18. der Premier League am Montag nach neun Monaten getrennt hatte. Southampton wartet in der Liga seit zehn Spielen auf einen Sieg.