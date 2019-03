Medien: Gündogan stoppt Vertragsverhandlungen mit City

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Manchester (dpa) - Der deutsche Fußballnationalspieler Ilkay Gündogan hat nach Medienberichten die Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung beim englischen Fußballmeister Manchester City gestoppt.

Wie das Fußball-Portal "Goal" berichtet, könnte der 28-Jährige den Club sogar in diesem Sommer verlassen - trotz eines noch bis 2020 gültigen Vertrags.

Trainer Pep Guardiola will Gündogan, den er 2016 zu Man City lotste, eigentlich halten. Doch der Mittelfeldspieler, der beim 2:0-Sieg gegen den FC Fulham in der Startelf stand, sorgt sich wegen der großen Konkurrenz im Mittelfeld angeblich um seinen Stammplatz. Deshalb wolle er sich nicht langfristig an die Citizens binden, schrieb "Goal". Da der Premier-League-Tabellenführer Gündogan nicht ohne Ablösesumme abgeben wird, könnte er im Sommer verkauft werden.