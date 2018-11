Marozsan wird gegen Italien und Spanien noch nicht spielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Harsewinkel (dpa) - Dzsenifer Marozsan wird nach ihrer mehrmonatigen Pause bei den anstehenden beiden Länderspielen der deutschen Fußball-Frauen noch nicht zum Einsatz kommen.

"Ich bin erst bei maximal 65 bis 70 Prozent. Ich finde es noch zu früh für die Nationalmannschaft", sagte Marozsan vor den Partien der DFB-Elf am Samstag (16.00 Uhr) gegen Italien in Osnabrück und am Dienstag (16.00) gegen Spanien in Erfurt.

Marozsan freut sich zunächst, nach ihrer im Juli erlittenen Lungenembolie beim Lehrgang in den Kreis der DFB-Auswahl zurückgekehrt zu sein. "Es war eine schwere Zeit. Jetzt freue ich mich einfach, wieder bei der Mannschaft dabei zu sein und Spaß zu haben", sagte Marozsan am Donnerstag im DFB-Quartier "Hotel Klosterpforte" in Harsewinkel.

Zudem wird Marozsan bereits am Montag zu ihrem Verein Olympique Lyon zurückkehren und nicht mit nach Erfurt reisen. "Das war so verabredet", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch, der seiner Spielführerin noch Schonung gönnt. Marozsan hatte erst Mitte Oktober im Champions-League-Spiel von Lyon bei Ajax Amsterdam ihr Comeback gegeben.