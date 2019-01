Manager Heldt: Hannover 96 mit Breitenreiter in Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - André Breitenreiter bleibt zumindest bis zum nächsten Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund Trainer von Hannover 96.

"Er wird am Samstag in Dortmund auf der Bank sitzen", sagte Sportchef Horst Heldt auf dem Neujahrsempfang des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Am Sonntagabend hatten mehrere Medien über die bevorstehende Trennung berichtet.

Clubchef Martin Kind wies dies als "Spekulation" zurück. "Er ist unser Trainer und er bleibt unser Trainer", sagte Kind, sprach aber auch von einer "nicht befriedigenden Entwicklung" mit der "teuersten Mannschaft, die wir in unserer Bundesligazeit hatten". Breitenreiter wollte sich nicht äußern. 96 liegt nach dem 0:1 zum Rückrundenstart am Samstag gegen Werder Bremen mit nur elf Punkten auf dem Abstiegsplatz 17.