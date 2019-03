Mainz 05 zieht Option bei Onisiwo - Stürmer bleibt bis 2020

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Stürmer Karim Onisiwo. Der Verein zog die Option auf eine einjährige Verlängerung des Vertrages, der nun bis Sommer 2020 gilt, wie die Mainzer mitteilten.

"Karim hat sich besonders in diesem Jahr weiterentwickelt und in den Vordergrund gespielt", sagte Sportvorstand Rouven Schröder. Der 27 Jahre alte Österreicher hat für den FSV in dieser Saison 19 Bundesliga-Spiele absolviert und dabei vier Tore erzielt, darunter einen Doppelpack gegen den FC Schalke 04. Onisiwo spielt seit Januar 2016 bei den Mainzern.