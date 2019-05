Lucas Moura: Kane-Ersatz plötzlich der "Supersuperheld"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amsterdam (dpa) - Eigentlich war Lucas Moura nur Lückenfüller bei Tottenham Hotspur, doch dann sicherte er sich einen Platz in den Geschichtsbüchern der Champions League.

Und so hoben selbst der Trainer und die Kollegen der Spurs den Ersatzmann des verletzten Superstars Harry Kane am Abend des historischen Erfolgs in Amsterdam hervor. "Ich habe immer gesagt, dass meine Spieler Helden sind. Jetzt sind sie Superhelden", sagte Teammanager Mauricio Pochettino: "Und Lucas Moura ein Supersuperheld." Mittelfeldspieler Christian Eriksen erklärte: "Ich hoffe, sie bauen ihm eine Statue in England."

Nach dem 0:1 im Hinspiel in London und dem 0:2-Pausenrückstand bei Ajax Amsterdam schien der Traum vom ersten Champions-League-Endspiel für die Spurs schon beendet. Drei Tore brauchten sie. Sie gelangen. Und alle schoss Lucas Moura, das letzte in der sechsten Minute der Nachspielzeit. "Das war ein großes Geschenk von Gott", sagte der fünfte Dreifach-Torschütze eines Champions-League-Halbfinals: "Und ich möchte es mit meinen Teamkollegen und meiner Familie teilen."

Über Großteile der Saison war der 26-Jährige nur Ergänzungsspieler. Am Mittwoch erlebte er "den besten Tag meines Lebens". Eriksen erklärte: "Er hatte eine Achterbahn-Saison. Heute hieß unser Rezept: Herz und Moura. Diesen Moment hat er verdient."