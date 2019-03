Löw: Neuer gegen die Niederlande im DFB-Tor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Kapitän Manuel Neuer wird beim Start in die EM-Qualifikation am Sonntag in den Niederlanden im deutschen Tor stehen.

Bundestrainer Joachim Löw bestätigte unmittelbar nach dem 1:1 gegen Serbien, dass er für das brisante Duell mit Holland auf den Bayern-Schlussmann baut. "Davon können Sie ausgehen", antwortete Löw in Wolfsburg auf eine entsprechende Frage.

Beim Jahresauftakt der Fußball-Nationalmannschaft stand Neuer in der Startelf gestanden und war beim Gegentor von Luka Jovic machtlos. In der zweiten Halbzeit stand Herausforderer Marc-André ter Stegen im Tor, bekam aber praktisch keine Gelegenheit sich auszuzeichnen.

"Er wird auf seine Einsätze kommen im Laufe des Jahres", sagte Löw über ter Stegen, der zuletzt beim FC Barcelona hervorragende Leistungen gezeigt hatte.