Löw gut gelaunt vor Präsentation der WM-Analyse

München (dpa) - Sichtlich entspannt ist Joachim Löw zur Sitzung des DFB-Präsidiums in einem Münchner Hotel eingetroffen.

Vor der Präsentation seiner WM-Analyse vor den Funktionären plauderte der Fußball-Bundestrainer noch gut gelaunt in der Lobby mit DFL-Chef Christian Seifert und dem Geschäftsführer der SpVgg Greuther Fürth, Helmut Hack.

Drei Tage nach seinem Bericht vor Vertretern der Profi-Clubs in Frankfurt soll Löw nun auch den DFB-Funktionären die Konsequenzen nach dem bitteren Vorrunden-K.o. der Fußball-Nationalmannschaft bei der WM erläutern. Der Öffentlichkeit sollen diese im Detail aber erst am Mittwoch bei einer Pressekonferenz ebenfalls in München verkündet werden.

Bei der Sitzung des DFB-Präsidiums wird nicht mit großen Kontroversen gerechnet. Die Funktionäre hatten Löw schon unmittelbar nach dem WM-Aus das Vertrauen ausgesprochen. Bereits am 20. Juli hatte er zudem die Funktionäre des Gremiums über seine Vorstellungen nach dem WM-Desaster erstmals informiert. Im Mittelpunkt der Analyse stehen offenbar vornehmlich strukturelle Veränderungen beim Nationalteam.