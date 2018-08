Leverkusen in Mönchengladbach ohne Lars und Sven Bender

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen muss zum Auftakt der Bundesligasaison auf seine Fußballprofis Lars und Sven Bender verzichten.

Das berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Bayer-Trainer Heiko Herrlich. "Lars und Sven werden beide in Gladbach nicht spielen. Sie wollten unbedingt, aber es ist aus gesundheitlichen Gründen nicht tolerierbar", sagte der 46-Jährige. Lars Bender habe eine Außenbandzerrung im rechten Knie, Sven Bender Probleme am Sprunggelenk. Deswegen komme ein Einsatz der 29 Jahre alten Zwillinge im Spiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach nicht infrage.