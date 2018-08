Kovac startet mit Bayern im DFB-Pokal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Rekordsieger Bayern München ist in der ersten Runde des DFB-Pokals beim niedersächsischen Fußball-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel der klare Favorit. Heute tritt der deutsche Meister erstmals unter dem neuen Trainer Niko Kovac im Pokal an. Der 46-Jährige hatte in der Vorsaison als Coach mit Eintracht Frankfurt den Cup durch einen Finalsieg gegen die Bayern in Berlin gewonnen. Titelverteidiger Frankfurt spielt zeitgleich beim Regionallisten SSV Ulm. Insgesamt finden heute 13 Duelle der Auftaktrunde statt.