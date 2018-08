Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der neue Bayern-Trainer Niko Kovac geht mit hohen Erwartungen in das Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen 1899 Hoffenheim.

"Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft einen Toptag erwischen wird", sagte der 46-Jährige. Kovac fehlt am Freitag (20.30 Uhr) in der ausverkauften Münchner Fußball-Arena nur der angeschlagene Außenstürmer Serge Gnabry, der in der vergangenen Saison an Hoffenheim ausgeliehen war. David Alaba ist dagegen wieder fit und kann spielen.

Kovac begrüßt es ausdrücklich, dass Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann den Bayern den Meistertitel streitig machen möchte: "Konkurrenz belebt das Geschäft. Das kann uns nur helfen."