Marbella (dpa) - Wenige Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München will Liverpools Trainer Jürgen Klopp von einer Favoritenrolle nichts wissen.

"Es wird immer so getan, als wären wir der haushohe Favorit. Das finde ich extrem witzig. Ich sehe zwei extrem starke Mannschaften, die aufeinander treffen, wo ich nicht weiß, wer da weiterkommt", sagte der Erfolgscoach im Interview des TV-Senders Sky und fügte hinzu: "Ich habe nicht das Gefühl, wir wären schon durch. Es wird richtig schwierig für uns, aber auch nicht einfach für Bayern."

Klopp bereitet den Vorjahresfinalisten derzeit im Kurz-Trainingslager in Marbella auf das Spiel am Dienstag an der Anfield Road vor. Auch in der Premier League darf der Traditionsclub vom ersten Titel nach 29 Jahren träumen. "Wir haben eine interessante Reise hingelegt. Es macht richtig Spaß. Die Mannschaft entwickelt sich weiter. Wir haben noch nichts gewonnen, das ist nicht so cool. Dafür ist auf der anderen Seite die Gier ausgeprägt", betonte Klopp.

Der langjährige Trainer von Borussia Dortmund fühlt sich weiter mit seinem Ex-Club in der Bundesliga verbunden. "Ich würde es mir sehr wünschen, dass die Dortmunder es hinbekommen", sagte Klopp. Das Ding sei noch nicht entschieden. "Ich habe aber das Gefühl, dass fünf Punkte mehr wert sind als früher. Ich habe nicht den Eindruck, die Bayern werden die nächsten 15 Bundesliga-Spiele einfach so gewinnen."

Dass die Münchner mal ein schlechteres Jahr haben, findet Klopp "nicht verwunderlich". Solche Jahre habe es immer wieder gegeben. Es sei logisch, dass irgendwann ein Umbruch stattfinden müsse. "Das ist eine normale Entwicklung. Da Ruhe zu bewahren, ist vielleicht nicht das allergrößte Talent des ganzen Umfelds in München", ergänzte Klopp.