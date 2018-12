Kind gibt Breitenreiter Jobgarantie: Mainz kein Endspiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Der stark in der Kritik stehende Trainer André Breitenreiter vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hannover 96 hat von Clubchef Martin Kind vorerst eine Job-Garantie erhalten.

"André Breitenreiter ist auch bei einer Niederlage in Mainz weiter Trainer von Hannover 96", sagte Kind der "Sport Bild". "Diese Woche muss aber genutzt werden, um viele Schwächen abzustellen."

Zudem kündigte Kind ein Gespräch mit Manager Horst Heldt und dem 96-Trainer an. "Ich werde mich mit Herrn Heldt und Herrn Breitenreiter in dieser Woche treffen. Wir werden auch die Zusammenarbeit in der Zukunft unter verschiedenen Szenarien diskutieren", erklärte der Unternehmer.

Auch das Thema Kaderplanung wird Thema sein. "Wenn man die Zusammenstellung der Mannschaft sieht, wäre es für jeden anderen Trainer auch nicht ganz stressfrei", sagte Kind dem "Sportbuzzer". Der Club steht derzeit mit nur neun Punkten auf Rang 17 der Bundesliga-Tabelle. Am Sonntag gastieren die Niedersachsen beim FSV Mainz 05.