Kiel-Geschäftsführer bestätigt: Walter will nach Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa) - In den möglichen Wechsel von Trainer Tim Walter vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zum VfB Stuttgart kommt Bewegung. Kiels Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth hat erstmals bestätigt, dass eine Anfrage der Schwaben bei Holstein eingegangen ist.

"Auch Tim Walter ist an uns herangetreten und hat den Wunsch geäußert, den Trainerposten in Stuttgart zu besetzen. Wir werden uns damit beschäftigen und Lösungen finden müssen", sagte Wohlgemuth dem NDR-Hörfunk.

Bisher hatten sich die Kieler in der Personalie sehr zurückhaltend geäußert. Walter hat in Kiel einen Vertrag bis 2020 und müsste aus diesem herausgekauft werden. Der 43-Jährige war vor der Saison von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München an die Förde gewechselt. In Kiel meisterte er den Umbruch nach den Abgängen von Trainer Markus Anfang und zahlreicher Leistungsträger nach der starken Vorsaison.

Nun sind die Stuttgarter am Zug und müssen in die Verhandlungen mit Kiel einsteigen. Die Schwaben suchen den Nachfolger für Interimscoach Nico Willig, der den VfB nach der Freistellung von Markus Weinzierl übernommen hatte, aber nur bis zum Saisonende betreuen wird.