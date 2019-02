Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa) - Der Frankfurter Stürmer Luka Jovic freut sich über das Interesse von europäischen Top-Vereinen wie Real Madrid und Barcelona.

"Ich fühle mich natürlich geehrt, dass solch große Clubs Interesse an mir zeigen", sagte der serbische Fußballprofi dem Internetportal "Sportbuzzer". Der Angreifer fügte aber an: "Momentan bin ich froh, hier in Frankfurt zu sein, und fühle mich wohl." Konkrete Aussagen zu einem möglichen Transfer nach Saisonende machte Jovic nicht. Der 21 Jahre alte Stürmer ist mit 14 Treffern derzeit Führender der Bundesliga-Torschützenliste.