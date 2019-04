Hummels-Einsatz vor Bremen-Spiel offen - James angeschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Beim FC Bayern München ist vor dem ersten von zwei Spielen gegen Werder Bremen der Einsatz von Mats Hummels offen. Nach seiner Zerrung fühle sich der Verteidiger zwar "soweit gut", aber man werde kein Risiko eingehen, sagte Trainer Niko Kovac in München.

Anstelle von Hummels könnte am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen die Hanseaten Jérôme Boateng auflaufen. Der an der Wade verletzte Manuel Neuer wird gegen Bremen von Sven Ulreich im Tor der Münchner vertreten.

Hummels' Einsatz wäre am Mittwoch im Halbfinale des DFB-Pokals in Bremen sehr wichtig, da dann Innenverteidiger-Kollege Niklas Süle gesperrt ist. Angeschlagen musste am Donnerstag James Rodríguez das Training vorzeitig beenden. Der verletzte Arjen Robben pausiert weiter.

Ein Kandidat für den Kader ist der lange verletzte Corentin Tolisso. Der Franzose fühle sich soweit gut, sagte Kovac. Der Weltmeister war wegen eines Kreuzbandrisses monatelang ausgefallen.