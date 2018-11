Huddersfield schlägt Fulham und verlässt Platz 20

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Huddersfield (dpa) - Der deutsche Trainer David Wagner hat mit Huddersfield Town das Tabellenende der englischen Premier League verlassen.

Seine Mannschaft setzte sich am Montagabend vor heimischer Kulisse 1:0 (1:0) gegen den FC Fulham durch, der nun auf dem 20. und letzten Platz liegt. Huddersfield profitierte von einem Eigentor des Fulham-Verteidigers Timothy Fosu-Mensah in der 29. Minute. Bei den Gästen konnte auch der deutsche Fußball-Weltmeister von 2014, André Schürrle, die Niederlage nicht verhindern. Huddersfield liegt nun auf Rang 18.

Vor der Partie hatten die Fulham-Profis mit speziellen T-Shirts dem verstorbenen Leicester-City-Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha gedacht. #TogetherWithLeicester stand in schwarzen Buchstaben auf den weißen Shirts, die zudem die Wappen des FC Fulham und von Leicester City zeigten. Srivaddhanaprabha war am 27. Oktober mit vier weiteren Insassen bei einem Hubschrauberabsturz am Stadion von Leicester City ums Leben gekommen.