Hopp-Anwalt Schickhardt fordert Konsequenzen - DFB ermittelt

Sinsheim (dpa) - Christoph Schickhardt hat als Anwalt von Dietmar Hopp und der TSG 1899 Hoffenheim Konsequenzen aus den massiven Beleidigungen von Dortmunder Fans gegen den Mäzen gefordert.

"Bei solchen Vorkommnissen sollte ein Spiel in Zukunft gar nicht angepfiffen werden oder erst dann, wenn die Plakate entfernt wurden", sagte der Sportrechtsexperte aus Ludwigsburg dem "Kicker". Dortmunder Fans hatten vor dem 1:1 am Samstag im Bundesliga-Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund ein großes Banner ausgerollt, welches das Konterfei von 1899-Mäzen Hopp hinter einem Fadenkreuz zeigte.

Der Fall hat für viel Empörung bei Hoffenheim und Entschuldigungen von Seiten der Dortmunder Club-Führung gesorgt. Die BVB-Anhänger hatten das Banner mit der Aufschrift "Hasta la vista, Hopp" unmittelbar vor dem Anpfiff aus- und wenige Minuten später wieder eingerollt. Schiedsrichter Harm Osmers aus Hannover pfiff die Partie normal an.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat indes ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dies teilte der DFB mit. Das Verfahren richtet sich gegen die TSG 1899 Hoffenheim wegen des Verdachts auf nicht ausreichenden Ordnungsdienst und gegen Borussia Dortmund wegen unsportlichen Verhaltens der Anhänger.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat in seinen Regeln einen Drei-Stufen-Plan für Fälle von rassistischen und diskriminierenden Äußerungen, der auch in der Bundesliga gilt. Als erste Maßnahme bittet der Stadionsprecher darum, solche Aktionen zu unterlassen. Dies war in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena auch geschehen. Weitere Stufen wären nach einer erneuten Ansage des Stadionsprechers eine Spielunterbrechung und ein Spielabbruch.

Die Gäste-Anhänger protestierten mit ihren Aktionen gegen Hausverbote von Fans aus ihrem Lager und einen Strafantrag Hopps gegen mehr als 30 BVB-Fans. Zudem gab es weitere beleidigende Spruchbänder und Schmähgesänge gegen den 78-jährigen Hopp, der selbst im Stadion war. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke entschuldigte sich danach für den Eklat. Die TSG hat sich in einem offenen Brief gegen die Anfeindungen und Beleidigungen gewehrt.