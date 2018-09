Herthas Selke mit Tor bei Comeback gegen Zehlendorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - U21-Europameister Davie Selke hat nach knapp acht Wochen sein Comeback im Team von Hertha BSC mit einem Testspiel-Treffer gefeiert.

Der 23 Jahre alte Stürmer erzielte beim 3:0 (0:0)-Sieg über den Oberligisten und Kooperationspartner Hertha 03 Zehlendorf am Donnerstag in der 82. Minute das zwischenzeitliche 2:0. Nach seiner Lungen-Operation Mitte Juli war Selke vor gut einer Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Für die weiteren Treffer sorgten der eingewechselte Muhammed Kiprit (56.) per direktem Freistoß und Ersatzkapitän Per Skjelbred (84.).

Sein Debüt im Hertha-Trikot feierte Derrick Luckassen. Der Innenverteidiger stieß erst kurz vor Ende der Transferperiode von PSV Eindhoven zu Hertha.