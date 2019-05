Großer Beifall bei Verabschiedung von Kruse in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Mit großem Beifall und nur wenig Pfiffen ist Werder Bremens Kapitän Max Kruse vor dem Saisonfinale gegen RB Leipzig von Sportchef Frank Baumann verabschiedet worden.

Der Torjäger hatte am Tag zuvor verkündet, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Kruse war im Sommer 2016 an die Weser gekommen und erzielte in 84 Ligaspielen 32 Treffer für die Hanseaten. Nach Medienangaben liegen dem 31-Jährigen Angebote aus dem Ausland vor. Das letzte Spiel verpasst Kruse aufgrund einer Oberschenkelprellung.

Neben Kruse wurde auch Aron Johannsson verabschiedet. Der Angreifer wechselte 2015 für rund vier Millionen Euro von AZ Alkmaar nach Bremen und kam aufgrund von zahlreichen Verletzungen lediglich auf 27 Bundesliga-Einsätze (vier Tore).