Gladbacher Raffael: "Ich habe noch wichtige Tore in mir"

Düsseldorf (dpa) - Der Mönchengladbacher Fußballprofi Raffael hat sein Karriereende vorerst noch nicht im Sinn.

"Ich habe noch ein paar besondere Momente und wichtige Tore in mir. Ich will bis 36 spielen. Das ist mein Ziel", sagte der 34 Jahre alte Brasilianer dem Fachmagazin "kicker". Im vergangenen Monat hatte Raffael seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

Der Offensivkünstler, der im Sommer 2013 an den Niederrhein gewechselt war, ist in der Region heimisch geworden. "Die Entscheidung war ein Glücksfall für mich. Meine Familie hat hier ihr Zuhause gefunden. In Gladbach habe ich meine beste und erfolgreichste Zeit als Fußballer erlebt - und erlebe sie immer noch". Dass er nicht mehr in jedem Spiel von Beginn an gesetzt ist, sei kein Problem, meinte Raffael. "Das ist doch ganz normal in meinem Alter."