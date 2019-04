Gladbach-Stürmer Hazard angeblich vor Wechsel zum BVB

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Offensivspieler Thorgan Hazard steht nach einem "Kicker"-Bericht unmittelbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund.

Der 26 Jahre alte Belgier soll dem BVB bereits sein Wort gegeben haben, wie das Fachmagazin am späten Sonntagabend auf seiner Onlineseite berichtete. Hazard hat in Gladbach einen Vertrag bis 2020. Weil er offenbar nicht bereit war, sein Arbeitspapier langfristig zu verlängern, soll der Flügelstürmer in diesem Sommer verkauft werden.

Laut "Kicker" könnte die Ablöse mit Nach- und Bonuszahlungen bei etwa 40 Millionen Euro liegen. Beim BVB würde Hazard, der in dieser Bundesliga-Spielzeit schon neun Tore erzielt hat, auf Christian Pulisic folgen, der den Verein in diesem Sommer verlässt und für eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselt.