Fortuna und Funkel trennen sich am Saisonende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marbella (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss sich am Saisonende einen neuen Trainer suchen. Der Club und Trainer Friedhelm konnten sich im Winter-Trainingslager in Marbella nicht auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen. Der 65 Jahre alte Coach arbeitet seit März 2016 in Düsseldorf und hat die Mannschaft vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bewahrt und im Sommer in die Bundesliga geführt. Funkel hatte betont, dass er damit seine Karriere beenden wird. In der Hinrunde hatte die Fortuna mit einem 3:3 in München und einem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund überrascht.