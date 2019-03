FC Liverpool schlägt Tottenham Hotspur dank Eigentor mit 2:1

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool hat im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft einen wichtigen Last-Minute-Erfolg gefeiert und wieder die Tabellenführung in der Premier League übernommen.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam zuhause spät zu einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen Tottenham Hotspur. Ein Eigentor von Tottenhams Toby Alderweireld in der 90. Minute entschied die Partie in Anfield. Roberto Firmino (16.) hatte in einer starken ersten Halbzeit die Führung für Liverpool erzielt. Lucas Moura (70.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Spurs, die in der zweiten Hälfte eine deutlich stärkere Leistung zeigten.

Damit liegt Liverpool mit 79 Punkten weiter zwei Zähler vor Meister Manchester City. Der Titelverteidiger hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. Man City bestreitet am kommenden Mittwoch ein Heimspiel gegen Cardiff City, das ursprünglich für Mitte März angesetzt war, aber wegen des FA-Cup-Viertelfinales verschoben wurde.