FC Ingolstadt verliert in Paderborn

Paderborn (dpa) - Der FC Ingolstadt hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Dämpfer kassiert. Die Oberbayern verspielten am Sonntag beim SC Paderborn beim 1:3 (0:0) innerhalb von zwei Minuten eine 1:0-Führung.

Philipp Klement (75. Minute) und Christopher Antwi-Adjej (77.) drehten vor 10.696 Zuschauern das Spiel, in dem die Gäste durch Konstantin Kerschbaumer in Führung gegangen waren. Antwi-Adjej (85.) legte nochmal nach und machte die vierte FCI-Niederlage nacheinander endgültig perfekt. Die heimstarken Ostwestfalen sind mit 41 Zählern Tabellen-Siebter.

Die Ingolstädter waren in Paderborn in einem Sondertrikot mit dem Slogan "Rechts außen? Nur im 4-3-3" aufgelaufen. Das sei eine Reaktion auf die Vorfälle des vergangenen Spieltages, sagte Trainer Jens Keller. Kapitän Almog Cohen war vor einer guten Woche nach seiner Roten Karte in der zweiten Halbzeit beim 0:2 bei Union Berlin durch einen antisemitischen Hass-Internetbeitrag von einem User aufs Übelste beleidigt worden. "Das hat in unserer Gesellschaft nichts verloren", sagte Keller.