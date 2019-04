FC Ingolstadt holt Trainer Oral als Keller-Nachfolger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa) - Tomas Oral soll den Tabellenletzten FC Ingolstadt als schon vierter Trainer der Saison vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bewahren.

Der 45-Jährige tritt die Nachfolge von Jens Keller an, von dem sich der ehemalige Bundesligist am 2. März trennte. Oral war schon einmal von November 2011 bis Sommer 2013 FCI-Coach. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni. Oral zur Seite stehen wird Michael Henke, der ebenfalls früher schon in Ingolstadt tätig war. Oral sieht in den verbleibenden sieben Saisonspielen noch "eine realistische Chance", den Sturz in die 3. Liga zu verhindern.