FC Bayern ohne Neuer und Alaba beim SC Freiburg

Freiburg (dpa) - Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer wird dem FC Bayern München im Auswärtsspiel beim SC Freiburg fehlen.

Der Kapitän des Rekordmeisters steht wegen muskulärer Probleme in der linken Wade nicht im Kader für die Partie am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky), wie die Bayern vor dem Anpfiff via Twitter mitteilten.

Für den 33-Jährigen wird damit wohl Ersatzkeeper Sven Ulreich im Tor der Mannschaft von Trainer Niko Kovac stehen. Auch Linksverteidiger David Alaba fällt wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel für das Spiel aus. Wie lange die beiden Profis fehlen werden, war zunächst unklar.