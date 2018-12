Elf Zahlen zum 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Deutsche Presse-Agentur hat aussagekräftige Zahlen zum 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammengestellt.

2 - Die Trennung von Heiko Herrlich bei Bayer Leverkusen ist der zweite Trainerwechsel in der laufenden Saison. Zuvor hatte es nur Tayfun Korkut beim VfB Stuttgart erwischt.

4 - Der Weihnachtsurlaub wurde für die Spieler von Hannover 96 von Trainer André Breitenreiter auf vier Tage gekürzt. Einzig die Brasilianer Walace und Felipe erhalten eine Ausnahme.

7 - So oft in Serie hat Mönchengladbach nun gegen den BVB verloren. Eine längere Niederlagenserie gab es historisch gegen keinen anderen Verein.

9 - So viele Punkte hat Fortuna Düsseldorf innerhalb von einer Woche geholt - genauso viele wie in den 14 Spielen zuvor. Drei Bundesliga-Siege in Serie gab es für die Fortuna letztmals im April 1991.

11 - Zum elften Mal nacheinander blieb der 1. FC Nürnberg durch das 0:1 gegen den SC Freiburg sieglos.

12 - Der VfB Stuttgart hat in der Hinrunde nur 12 Tore geschossen und stellt damit die schwächste Offensive der Bundesliga.

17 - In allen 17 Spielen der Hinrunde erzielte Werder Bremen ein Tor. Das schaffte keine andere Mannschaft.

35 - Franck Ribéry ist mit 35 Jahren und 259 Tagen der älteste Bayern-Spieler, dem zwei Tore in einem Spiel gelangen.

42 - So viele Punkte hat der BVB in der Hinrunde gesammelt. Nur in der Meistersaison 2010/11 gab es für den Revierclub eine noch bessere Bilanz (43).

200 - Dortmunds Mario Götze und Leverkusens Sven Bender bestritten ihr 200. Bundesliga-Spiel. Für beide Akteure gab es Siege.

600 - Hertha BSC bestritt am Samstag beim 1:3 in Leverkusen das 600. Bundesliga-Auswärtsspiel. Nun stehen 129 Siege, 152 Unentschieden und 319 Niederlagen in dieser Bilanz der Berliner.