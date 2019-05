Eintracht-Trainer Hütter vor Chelsea-Spiel zuversichtlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

London (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter sieht dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League beim FC Chelsea zuversichtlich entgegen. "Wenn man so weit kommt, will man auch ins Finale. Wir freuen uns, bei diesem Spektakel dabei zu sein, und werden alles dafür tun, nach Baku zu kommen. Wir können etwas Historisches schaffen", sagte Hütter am Mittwochabend in London.

Nach dem 1:1 im Hinspiel benötigen die Hessen an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) einen Sieg oder ein Remis mit mindestens zwei Toren, um erstmals seit 39 Jahren wieder ins Endspiel eines internationalen Wettbewerbes einzuziehen.

Die Eintracht darf dabei auf das Comeback von Stürmer Sébastien Haller hoffen, der nach einer Bauchmuskelverletzung erstmals seit Ende März wieder im Kader steht. "Er hat eine gute Therapie hinter sich und schmerzfrei trainiert. Er könnte ein Thema sein", sagte Hütter. In die Startformation zurückkehren dürfte Mittelfeldspieler Sebastian Rode, der am vergangenen Sonntag beim 1:6 in Leverkusen gefehlt hatte. "Er hat signalisiert, dass er fit ist", berichtete Hütter.

Der Tabellendritte der englischen Premier League muss auf Mittelfeldspieler N‘golo Kanté verzichten. Der französische Weltmeister fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Dennoch erwartet Hütter einen starken Gegner: "Chelsea hat eine tolle Mannschaft und wird mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen."