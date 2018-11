Düsseldorf bei heimstarken Gladbachern unter Druck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Bei Borussia Mönchengladbach will Fortuna Düsseldorf seine Niederlagen-Serie in der Fußball-Bundesliga beenden. Am Sonntag (15.30 Uhr) muss der Aufsteiger zum Derby bei den heimstarken Gladbachern antreten, die ihre vergangenen sieben Liga-Heimspiele gewonnen haben.

"Wir wollen das Spiel ganz lange offen gestalten, um die Chance auf einen Punktgewinn oder gar einen Sieg zu haben", sagte Fortuna-Coach Friedhelm Funkel, dessen Team in der Liga zuletzt fünf Niederlage in Serie kassierte. Etwas Mut macht dem Aufsteiger das Pokal-Aus der Gladbacher, die am Mittwoch zu Hause gegen Bayer Leverkusen überraschend deutlich mit 0:5 verloren haben.

Die Düsseldorfer, denen weiterhin der verletzte Mittelfeldspieler Marcel Sobottka (Patellasehnen-Reizung) fehlt, brauchen mindestens einen Punkt, um nicht den Anschluss an die Nicht-Abstiegszone komplett zu verlieren. Selbstvertrauen könnte der 5:1-Pokalsieg beim Regionalligisten SSV Ulm geben. "In Ulm haben wir ein gutes Spiel gemacht", lobte Funkel, schränkte aber ein: "Die Mannschaft weiß, dass wir gegen einen Viertligisten gespielt haben."

Für Borussias-Manager Max Eberl ist die Partie nur ein Derby zweiter Kategorie. "Es ist ein Derby auf Grund der Nähe mit 26 Kilometern Luftlinie zwischen den beiden Stadien, aber von der Rivalität, der Anspannung und der Historie ist das Derby das gegen den 1. FC Köln", sagte Eberl. Offen ist, ob Gladbach mit Torjäger Alassane Pléa planen kann. Der 25-Jährige fehlte zuletzt wegen einer Oberschenkelzerrung.