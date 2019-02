Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der FC Augsburg muss im Bundesliga-Abstiegskampf vorerst auf Abwehrspieler Reece Oxford verzichten.

Der 20 Jahre alte Engländer wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Spiele gesperrt. Oxford hatte am Wochenende bei der 1:5-Niederlage in Freiburg in der Nachspielzeit nach einem groben Foulspiel an Janik Haberer die Rote Karte gesehen.