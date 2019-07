Daniele De Rossi wechselt zu Boca Juniors

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buenos Aires (dpa) - Der italienische Ex-Weltmeister Daniele De Rossi wird künftig für den argentinischen Top-Club Boca Juniors auflaufen. Das verkündete der Fußball-Verein in den sozialen Netzwerken.

"Guten Abend, Xeneizes", stand neben einem Foto eines lächelnden De Rossi. "Xeneizes" ist der Spitzname der Boca-Fans. Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers beim Serie A-Club AS Rom war nicht verlängert worden. Der in Rom geborene De Rossi ist mit 614 Spielen der Profi mit den zweitmeisten Spielen für den Hauptstadtclub nach Francesco Totti. 2006 gewann er mit der Squadra Azzurra in Deutschland den WM-Titel.