Covic zu Derbys: Zwei Siege gegen Union als "Verpflichtung"

Neuruppin (dpa) - Hertha-Trainer Ante Covic sieht zwei Siege in den Berliner Bundesliga-Stadtderbys der kommenden Saison gegen den 1. FC Union als "Verpflichtung" an.

"Es ist selbstverständlich, dass wir diese Spiele gewinnen werden und müssen", sagte der neue Coach von Hertha zum Abschluss des Trainingslagers in Neuruppin und führte als Gründe auf: "weil wir Hertha BSC sind, weil wir das unseren Fans schuldig sind, weil wir die Qualität haben müssen, jederzeit Union zweimal schlagen zu können."

Diese Saison treffen sich die Clubs erstmals im Fußball-Oberhaus, in der Hinrunde findet die Partie am zehnten Spieltag vom 1. bis 3. November im Stadion An der Alten Försterei statt.

Covic zog ein positives Fazit nach seinem erstem Trainingslager als Hertha-Proficoach in Brandenburg, wo er sein Team acht Tage lang auf die kommende Saison vorbereitet hatte. "Es ist eine völlig intakte Truppe, die sehr, sehr willig ist", lobte der Nachfolger von Pal Dardai die Mannschaft, will aber die Intensität hoch halten.