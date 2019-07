Coach Fiel nach Dynamo-Trainingslager positiv gestimmt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Längenfeld (dpa/sn) - Dynamo Dresdens Cheftrainer Cristian Fiel zieht ein positives Fazit des neuntägigen Sommertrainingslagers im österreichischen Längenfeld. "Meine Erwartungen haben sich nicht nur an die Bedingungen absolut erfüllt. Denn was noch viel wichtiger ist: Die Jungs haben alle sehr gut gearbeitet", sagte der 39-Jährige nach zehn Einheiten. "So stelle ich mir das vor. Sie versuchen tagtäglich das umzusetzen, was ich von ihnen verlange."

Am 27. Juli startet der Fußball-Zweitligist gegen den Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg in seine insgesamt neunte Zweitliga-Saison. Etwas mehr als zwei Wochen bleiben Fiel noch für den Feinschliff. Der Kampf um die Startpositionen sei noch offen. "Ich bin in einer Situation, die super gut ist, weil ich auf jeder Position im Moment für mich einen Zwei- oder sogar Dreikampf habe", sagte der Spanier.