Chelsea-Trainer schließt Wintertransfer von Hudson-Odoi aus

London (dpa) - Chelsea-Trainer Maurizio Sarri hat einen Wechsel von Fußball-Talent Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern München in diesem Winter ausgeschlossen. "Der Verein hat mir gesagt, dass er in diesem Transferfenster sicher bei uns bleiben wird, und sehr wahrscheinlich auch im nächsten", sagte Sarri am Dienstag als Reaktion auf entsprechende Medienberichte.

Hudson-Odoi hatte seinen Club Berichten zufolge um eine Freigabe für einen Wechsel gebeten. Der deutsche Fußball-Rekordmeister will den Engländer unbedingt verpflichten. Die Münchner bieten eine Ablösesumme von mindestens 30 Millionen Euro. Chelsea hatte das offensive Werben der Bayern zuletzt kritisiert und will Hudson-Odoi halten.

Mit der sportlichen Leistung des 18-Jährigen sei er sehr zufrieden, betonte Sarri: "Er wird die Zukunft unseres Clubs sein". Der Flügelspieler sei einer der besten seines Alters und es sei nicht einfach, solche Spieler zu halten.