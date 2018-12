Bayern nach 3:3 gegen Ajax Gruppensieger - Hoffenheim raus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amsterdam (dpa) - Der FC Bayern hat sich zum Gruppensieg in der Champions League gezittert. Im Spiel gegen das ebenfalls bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Team von Ajax Amsterdam hieß es am Ende 3:3. Für die Münchner traf Robert Lewandowski zwei Mal das gegnerische Tor, Kingsley Coman ein Mal. Die TSG 1899 Hoffenheim hingegen verlor zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase bei Manchester City mit 1:2 - und durch den letzten Tabellenplatz geht es für die TSG auch in der Europa League nicht weiter.