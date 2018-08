Auslosung in Monaco: Königsklassen-Quartett bei Hochkarätern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Monaco (dpa) - Das deutsche Königsklassen-Quartett bekommt heute Abend seine Kontrahenten für die Gruppenphase der Champions League zugelost. Der FC Bayern München ist bei der Zeremonie im Grimaldi Forum von Monaco als einziger Bundesliga-Vertreter in Topf 1 der acht besten Teams gesetzt. Damit können die Bayern in der Vorrunde zum Beispiel nicht auf Titelverteidiger Real Madrid, Europa-League-Sieger Atlético Madrid und den FC Barcelona treffen. Allerdings könnten die Bayern eine namhafte Gruppe mit Manchester United, Olympique Lyon und Inter Mailand erwischen. Der BVB wurde in Topf 2, Schalke in Topf 3 und Champions-League-Debütant Hoffenheim in Topf 4 eingeordnet.