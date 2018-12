Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nyon (dpa) - Dem FC Bayern München und Borussia Dortmund droht bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals heute in Nyon ein Duell mit dem früheren Borussen-Coach Jürgen Klopp. Beide deutsche Topclubs befinden sich in Topf 1 der acht Gruppensieger und könnten daher auf drei englische Vereine treffen: Neben Klopps FC Liverpool sind auch Manchester United und Tottenham Hotspur mögliche Konkurrenten. Drittes deutsches Team in der Königsklasse ist Vizemeister FC Schalke 04.