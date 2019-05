Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth (dpa) - Der 1. FC Köln steht vorzeitig als erster Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga fest. Nach dem 4:0 (3:0)-Sieg am Montagabend bei der SpVgg Greuther Fürth können die Rheinländer mit nunmehr 62 Punkten an den letzten beiden Zweitliga-Spieltagen nicht mehr von einem Aufstiegsplatz verdrängt werden.