Zwickauer Wachsmuth: Gegen Unterhaching mit Maske

Zwickau (dpa/sn) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau kann im Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen die SpVgg Unterhaching voraussichtlich wieder auf Toni Wachsmuth zurückgreifen. Der 31 Jahre alte Kapitän soll mit einer Gesichtsmaske auflaufen. Wachsmuth hatte sich im letzten Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden einen Jochbeinbruch zugezogen und musste am vergangenen Sonntag operiert werden. "Toni ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Wenn er das Abschlusstraining mit seiner Maske problemfrei absolvieren kann, wird er uns gegen Unterhaching zur Verfügung stehen", sagte FSV-Trainer Joe Enochs am Freitag. Die Zwickauer benötigen nach vier sieglosen Spielen in Serie gegen die Bayern einen Erfolg, um in der Tabelle nicht weiter nach unten abzurutschen. Der FSV hat derzeit nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze.