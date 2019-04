Wiesbaden verliert in Zwickau und direkten Aufstiegsplatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Nach der unglücklichen 1:2 (1:2)-Niederlage beim FSV Zwickau, mit der am Samstag die Serie von vier Siegen nacheinander riss, klagte Trainer Rüdiger Rehm: "Das Pech war auf unserer Seite." Die Hessen fielen mit 55 Punkten auf Rang drei zurück, da Aufstiegskonkurrent Karlsruher SC (58) gegen die SpVgg Unterhaching mit 4:0 gewann und damit den zweiten Platz in der 3. Liga zurückeroberte.

Die Gastgeber verdankten den Sieg dem Ex-Wehener Ronny König, dem ein Doppelpack gelang (1./30. Minute). Für die Wiesbadener traf Nicklas Shipnoski (3.) zum 1:1-Zwischenstand. Nach dem Abpfiff haderten die Gäste mit der Niederlage und Schiedsrichter Henrik Bramlageder, der ihnen in der 22. Minute einen Foulelfmeter verweigerte. Der für den früh verletzten Jules Schwadorf gekommene Florian Hansch war im Strafraum zu Fall gebracht worden.

In der zweiten Halbzeit kam bei der Aufholjagd noch das Pech hinzu. Niklas Schmidt traf in der 46. Minute nur die Latte und vier Minuten später war es Marcel Titsch Rivero, der den Ball lediglich an den Pfosten setzte. "Wir waren nicht konsequent genug, wir haben es nicht erzwungen. Dann kann man auch ein Spiel in der dritten Liga verlieren", übte Rehm auch Selbstkritik.