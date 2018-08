Stürmer Fabian Eisele löst Vertrag beim FSV Zwickau auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Fabian Eisele wird den Fußball-Drittligisten FSV Zwickau verlassen. Wie der Verein am Donnerstagabend mitteilte, wurde der ursprünglich bis 30. Juni 2019 laufende Vertrag auf Wunsch des Stürmers mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Eisele war im Juli 2017 von der U23-Mannschaft von Hertha BSC zum FSV gewechselt. In der vergangenen Saison schoss der Angreifer in 27 Einsätzen sechs Tore für Zwickau. Nach Medienberichten wechselt Eisele zu Südwest-Regionalligist 1. FC Saarbrücken.