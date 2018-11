Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa) - Das Abbrennen von Pyrotechnik im Block der Anhänger des FSV Zwickau kostet den Drittligisten 6300 Euro. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag. Demnach waren in der Partie gegen den FC Hansa Rostock am 21. Oktober mehrfach Bengalische Feuer und Rauchfackeln gezündet worden. Der Verein hat das Urteil akzeptiert.