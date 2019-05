FSV Zwickau ohne Könnecke nach Großaspach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau muss im Auswärtsspiel am Samstag (13.30 Uhr) beim Tabellen-18. SG Sonnenhof Großaspach auf Mike Könnecke verzichten. Der 30-jährige Mittelfeldspieler fällt wegen einer Prellung im Rückenbereich aus. Ansonsten kann Trainer Joe Enochs auf seinen stärksten Kader zurückgreifen.

Obwohl der FSV am vergangenen Wochenende den Klassenverbleib perfekt machen konnte, will die Mannschaft die zwei verbleibenden Ligaspiele mit der notwendigen Ernsthaftigkeit angehen. "Zu unseren internen Zielen gehört, jedes Spiel zu gewinnen. Das wird am Samstag nicht anders sein", sagte Enochs, der bei den stark abstiegsbedrohten Großaspachern seine stärkste Startelf auf den Rasen schicken will: "Nur weil wir gerettet sind, haben wir keinen Grund, irgendeinen Spieler zu schonen."